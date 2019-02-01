Индукционные нагреватели для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец: качественный отечественный продукт по низкой цене, с адаптацией под задачи заказчика
Монтаж и демонтаж подшипников, лабиринтных колец, звездочек, шестерней, других деталей имеющих замкнутый контур, на валы или в редукторы любой мастер будет проводить с применением индукторов нагрева или индукционных нагревателей.
- Они облегчают установку и съем комплектующих за счет повышения температуры.
- Его следствием становится расширение деталей, увеличение посадочного отверстия.
В силу того, что китайское оборудование ненадежное, хоть и дешевое, а западные аналоги дороги, многие мастера пытаются делать индукционные нагреватели самостоятельно.
Кустарное решение – лишь временное облегчение работы и совершенно не подходит для серьезных предприятий, где каждая минута у мастера на счету.
ООО «СмартТулз» занимается разработкой и продажей индукционных нагревателей для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец, других деталей имеющих замкнутый контур. Это отечественный продукт, который:
- успешно замещает на российском рынке дорогостоящие зарубежные аналоги;
- по качеству значительно превышает дешевые китайские изделия;
- обеспечивает отличное соотношение цены, качества, надежности и длительности эксплуатации.
Наши модели нагревателей позволяют работать с деталями, внутренний диаметр которых начинается от 10 м, а внешний достигает 1200 мм и более
Оборудование обеспечивает быстрый и контролируемый способ нагрева, гарантирует мастерам безопасную работу в экологически чистой внешней среде.
Инженеры и технологи предприятия «СматрТулз» продолжают совершенствовать разработку. Завод нередко выпускает новинки следующих поколений с расширенными и улучшенными техническими характеристиками. Наши модели уже и сегодня значительно превосходят аналоги.
|Все комплектующие для изделий «СматрТулз», за исключением электронных компонентов, которые в России пока еще несовершенны или отсутствуют, создаются на отечественных предприятиях.
|Все средства, вложенные в индукторы нагрева подшипников и лабиринтных колец «СмарТулз» остаются внутри страны. Это поддержка российского производителя и программы импортозамещения.
Понимая веяния времени, мы также работаем над внешним видом нашей продукции, добиваемся значительных успехов в дизайне моделей «СмартТулз». Среди дополнительных услуг, которые оказывают специалисты «СматрТулз» – техническое обслуживание приборов и систем для диагностики, сервиса и ремонта промышленного оборудования. Проводится центровка, вибродиагностика/балансировка, тепловизионный контроль.
Одна из наших сильных сторон — адаптация серийной линейки под задачи каждого конкретного заказчика, для обеспечения наиболее точной, оперативной и простой работы с определенными деталями, имеющими замкнутый контур. При минимальных затратах и высокой скорости доработки клиент получает изделие с измененными под его задачи характеристиками.
В результате не приходится в дальнейшем покупать индукционный нагреватель подшипников и лабиринтных колец следующего поколения. Это отличная статья экономии бюджета предприятия. По заявке заказчика мы ставим комплектующие выбранных им производителей.
|В наших нагревателях, например, используется датчик контроля температуры.
|Есть возможность поставить любую из моделей, которые подходят клиенту.
|Специалисты завода «СматрТулз» быстро проводят необходимые корректировки.
|Полностью адаптируем датчик под наше оборудование, исключив несовместимость.
На российском рынке это уникальное предложение с учетом доступной цены и высокой скорости доработки. Проводя регулярный мониторинг рынка, мы знаем, что наши коллеги не предлагают такую услугу, а если и делают замену комплектующих, то стоимость ее нерентабельна для заказчика.
Поскольку индукционный нагреватель подшипников – продукт нашей собственной разработки, созданный с использованием отечественных комплектующих, его себестоимость невысока. Она влияет и на конечную стоимость изделия. Она всегда доступна. Прямое сотрудничество со «СматрТулз» — это цены от производителя и отсутствие накруток посредников.
- Даже при разработке решений под задачи заказчика стоимость реализации низка и устраивает представителей всех категорий бизнеса, включая малые предприятия.
- Мы создали гибкую систему скидок. Она вступает в силу при постоянном взаимодействии, повторных обращениях. Бонусы предусмотрены и при разовом крупнооптовом заказе изделий.
Мы уже успешно отгрузили большие партии индукционных нагревателей нашего производства.
Сотрудничаем с:
|техническими специалистами промышленных предприятий;
|механиками, инженерами, мастерами ремонтных подразделений и отделов;
|представителями служб технической диагностики, вибродиагностами;
|техническими и гендиректорами заводов, фабрик, водоканалов и пр.
- Напрямую контактируем со службами закупок и снабжения, тендерными службами.
- Подписываем договоры с посредническими и торговыми компаниями.
В настоящее время мы увеличиваем производственные мощности, расширяем нашу клиентскую и партнерскую базу. Организуем поставки индукционных нагревателей для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец на ваше предприятие. Работаем на разовой и постоянной договорной основе. Предприятие находится в Москве, но мы ведем отгрузку во все регионы России. Доставку осуществят выбранные ТЛК.
На все вопросы ответят специалисты «СматрТулз». Мы предоставим бесплатные консультации на протяжении всего периода взаимодействия. Запросы и заявки принимаем по телефону или в режиме онлайн. Обязательно найдем наиболее подходящее для вас решение!
Кроме того, нагрев с помощью печей, паяльных ламп, масляных ванн и прочих приспособлений – небезопасные для людей и окружающей среды методы. Происходит процесс нагрева в этом случае с выделением опасных для здоровья и природы продуктов.
- Сегодня в России профессиональное решение найдено и осуществлено!
- Под отечественным брендом «СматрТулз» налажен выпуск индукционных нагревателей.
- Это качественные и надежные изделия, адаптированные под российские условия эксплуатации.