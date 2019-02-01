Монтаж и демонтаж подшипников, лабиринтных колец, звездочек, шестерней, других деталей имеющих замкнутый контур, на валы или в редукторы любой мастер будет проводить с применением индукторов нагрева или индукционных нагревателей.

Они облегчают установку и съем комплектующих за счет повышения температуры.

Его следствием становится расширение деталей, увеличение посадочного отверстия.

В силу того, что китайское оборудование ненадежное, хоть и дешевое, а западные аналоги дороги, многие мастера пытаются делать индукционные нагреватели самостоятельно.

Кустарное решение – лишь временное облегчение работы и совершенно не подходит для серьезных предприятий, где каждая минута у мастера на счету.