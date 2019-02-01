Индукционный нагреватель подшипников ИНП1

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 1

Индукционный нагреватель подшипников ИНП2

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 2

Индукционный нагреватель подшипников ИНП3

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 3

Индукционный нагреватель подшипников ИНП4

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 4

Индукционный нагреватель подшипников ИНП5

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 5

Индукционный нагреватель подшипников ИНП6

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 6

Индукционный нагреватель подшипников ИНП12

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 12

Индукционный нагреватель подшипников ИНП14

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 14

Индукционный нагреватель подшипников ИНП20

Индукционный нагреватель подшипников ИНП 20

Индукционные нагреватели для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец: качественный отечественный продукт по низкой цене, с адаптацией под задачи заказчика

Монтаж и демонтаж подшипников, лабиринтных колец, звездочек, шестерней, других деталей имеющих замкнутый контур, на валы или в редукторы любой мастер будет проводить с применением индукторов нагрева или индукционных нагревателей.

  • Они облегчают установку и съем комплектующих за счет повышения температуры.
  • Его следствием становится расширение деталей, увеличение посадочного отверстия.

В силу того, что китайское оборудование ненадежное, хоть и дешевое, а западные аналоги дороги, многие мастера пытаются делать индукционные нагреватели самостоятельно.

Кустарное решение – лишь временное облегчение работы и совершенно не подходит для серьезных предприятий, где каждая минута у мастера на счету.

    Характеристика индукционных нагревателей для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец

    ООО «СмартТулз» занимается разработкой и продажей индукционных нагревателей для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец, других деталей имеющих замкнутый контур. Это отечественный продукт, который:

    • успешно замещает на российском рынке дорогостоящие зарубежные аналоги;
    • по качеству значительно превышает дешевые китайские изделия;
    • обеспечивает отличное соотношение цены, качества, надежности и длительности эксплуатации.

    Наши модели нагревателей позволяют работать с деталями, внутренний диаметр которых начинается от 10 м, а внешний достигает 1200 мм и более

    Оборудование обеспечивает быстрый и контролируемый способ нагрева, гарантирует мастерам безопасную работу в экологически чистой внешней среде.

    Инженеры и технологи предприятия «СматрТулз» продолжают совершенствовать разработку. Завод нередко выпускает новинки следующих поколений с расширенными и улучшенными техническими характеристиками. Наши модели уже и сегодня значительно превосходят аналоги.

    Все комплектующие для изделий «СматрТулз», за исключением электронных компонентов, которые в России пока еще несовершенны или отсутствуют, создаются на отечественных предприятиях. Все средства, вложенные в индукторы нагрева подшипников и лабиринтных колец «СмарТулз» остаются внутри страны. Это поддержка российского производителя и программы импортозамещения.

    Понимая веяния времени, мы также работаем над внешним видом нашей продукции, добиваемся значительных успехов в дизайне моделей «СмартТулз». Среди дополнительных услуг, которые оказывают специалисты «СматрТулз» – техническое обслуживание приборов и систем для диагностики, сервиса и ремонта промышленного оборудования. Проводится центровкавибродиагностика/балансировкатепловизионный контроль.

    Адаптация серийной линейки индукционных нагревателей под задачи клиента

    Одна из наших сильных сторон — адаптация серийной линейки под задачи каждого конкретного заказчика, для обеспечения наиболее точной, оперативной и простой работы с определенными деталями, имеющими замкнутый контур. При минимальных затратах и высокой скорости доработки клиент получает изделие с измененными под его задачи характеристиками.

    В результате не приходится в дальнейшем покупать индукционный нагреватель подшипников и лабиринтных колец следующего поколения.  Это отличная статья экономии бюджета предприятия. По заявке заказчика мы ставим комплектующие выбранных им производителей.

      В наших нагревателях, например, используется датчик контроля температуры.   Есть возможность поставить любую из моделей, которые подходят клиенту.
      Специалисты завода «СматрТулз» быстро проводят необходимые корректировки.   Полностью адаптируем датчик под наше оборудование, исключив несовместимость.

    На российском рынке это уникальное предложение с учетом доступной цены и высокой скорости доработки. Проводя регулярный мониторинг рынка, мы знаем, что наши коллеги не предлагают такую услугу, а если и делают замену комплектующих, то стоимость ее нерентабельна для заказчика.

    Цены и особенности покупки индукционных нагревателей СмартТулз для подшипников и лабиринтных колец

    Поскольку индукционный нагреватель подшипников – продукт нашей собственной разработки, созданный с использованием отечественных комплектующих, его себестоимость невысока. Она влияет и на конечную стоимость изделия. Она всегда доступна. Прямое сотрудничество со «СматрТулз» — это цены от производителя и отсутствие накруток посредников.

    • Даже при разработке решений под задачи заказчика стоимость реализации низка и устраивает представителей всех категорий бизнеса, включая малые предприятия.
    • Мы создали гибкую систему скидок. Она вступает в силу при постоянном взаимодействии, повторных обращениях. Бонусы предусмотрены и при разовом крупнооптовом заказе изделий.

    Мы уже успешно отгрузили большие партии индукционных нагревателей нашего производства.

    Сотрудничаем с:

      техническими специалистами промышленных предприятий;   механиками, инженерами, мастерами ремонтных подразделений и отделов;
      представителями служб технической диагностики, вибродиагностами;   техническими и гендиректорами заводов, фабрик, водоканалов и пр.
    • Напрямую контактируем со службами закупок и снабжения, тендерными службами.
    • Подписываем договоры с посредническими и торговыми компаниями.

    В настоящее время мы увеличиваем производственные мощности, расширяем нашу клиентскую и партнерскую базу. Организуем поставки индукционных нагревателей для монтажа и демонтажа подшипников и лабиринтных колец на ваше предприятие. Работаем на разовой и постоянной договорной основе. Предприятие находится в Москве, но мы ведем отгрузку во все регионы России. Доставку осуществят выбранные ТЛК.

    На все вопросы ответят специалисты «СматрТулз». Мы предоставим бесплатные консультации на протяжении всего периода взаимодействия. Запросы и заявки принимаем по телефону или в режиме онлайн. Обязательно найдем наиболее подходящее для вас решение!

    Кроме того, нагрев с помощью печей, паяльных ламп, масляных ванн и прочих приспособлений – небезопасные для людей и окружающей среды методы. Происходит процесс нагрева в этом случае с выделением опасных для здоровья и природы продуктов.

    • Сегодня в России профессиональное решение найдено и осуществлено!
    • Под отечественным брендом «СматрТулз» налажен выпуск индукционных нагревателей.
    • Это качественные и надежные изделия, адаптированные под российские условия эксплуатации.